حصريا.. الجزء السادس من المؤسس عثمان والقنوات الناقلة له

عدد كبير من الأفراد يرغبون في معرفة الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان، حيث انه من المسلسلات التركية التاريخية الشهيرة التي يتابعها الملايين من مختلف الأعمار فقد استطاع المسلسل أن يحقق النجاح وانتشار كبير منذ واصداره سنة 2019 وتم عرض خمسة مواسم صنعت شعبية كبيرة بسبب الأحداث المميزة والتاريخية التي يقدمها المسلسل لذلك تم تصوير الجزء السادس بعد النجاح الكبير للعزاء السابقة، وسوف نتعرف على موعد العرض والقنوات الناقله له بالتفاصيل خلال الفقرات التالية.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

يرغب العديد من الجماهير في معرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس بعد ان تم الاعلان عن المسلسل، فمن المتوقع أن يعرض في بداية شهر سبتمبر القادم على القنوات الفضائيه فإن المشاهدين ينتظرون أحداث المسلسل الشيقة والتي تروي قصة كفاح المؤسس عثمان لتكوين الدولة العثمانية وسوف يضم الموسم السادس احداث جديده ومثيره ومفاجات لجميع المشاهدين.

عرض الحلقه الاولى من مسلسل المؤسس عثمان

استطاع مسلسل المؤسس عثمان ان يحقق نجاح نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية واردات مالية وصلت الى الملايين حيث ان الاحداث تتركز على تأسيس الدولة العثمانية في القرن 13 ويعرض المسلسل أسبوعيا على قناة آي تي في التركية يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء وايضا يعرض في يوم الخميس من كل أسبوع على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 11:00 مساء فيمكن أن تتابع القنوات من خلال التالي: