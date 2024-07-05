طريقة الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الالماني جميع المحافظات 2024 وخطوات التسديد

خدمة الإستعلام عن غرامات المرور من أكثر الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، تسهيلاً على جميع المواطنين في معرفة الغرامات والقيمة المنوط تسديدها، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر منصة أور الإلكترونية التي تُسهل كافة الإجراءات الخاصة بالإستعلام عن الغرامة، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة التي نوضحها لكم في مقال اليوم.

طريقة استعلام غرامات المرور في العراق

ولكي تقوم بمعرفة الغرامات المرور العامة في مختلف محافظات العراق، والتعرف على القيمة المنوط تسديدها، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الانتقال إلى منصة أور الإلكترونية في بداية الأمر.

مع تسجيل اسم المستخدم ورقم السر في تسجيل الدخول.

ليتم التوجه إلى خدمات منصة أور الإلكترونية.

على أن يتم اختيار “الاستعلام عن غرامات المرور”.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بطلب الإستعلام.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بغرامات المرور في العراق.

خطوات سداد غرامات المرور 2024 العراق

بعد أن تتعرف على تفاصيل الغرامات المرور في جميع محافظات العراق، فيمكنك حينها القيام بتسديد قيمة الغرامة، وفقًا للخطوات التالية:-