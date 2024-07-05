طريقة سداد غرامات المرور العامة العراق وسداد الغرامة بالرقم الألماني 2024 بوابة اور

هيئة المرور العامة في العراق أطلقت رابط غرامات المرور الذي يمكن جميع الأفراد من التعرف على المخالفات المرورية المسجلة بأسمائهم وايضا يوفر لهم إمكانية تسديد هذه الغرامات بشكل إلكتروني دون أن تحتاج للذهاب إلى الأماكن المختصة وتنتظر طويلا حيث ان هذه الطريقة سهلة وبسيطة.

رابط بوابة اور وغرامات المرور

لجميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن غرامات المرورية يمكنهم ذلك من خلال الرابط الرسمي لمنصة اور باتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي لمنصة اور العراق.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

واضغط على تسجيل الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على غرامات المرورية وادخل جميع البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصه بالسياره

واضغط على الاستعلام لتظهر لك قائمة الغرامات المسجلة باسمك.

طريقة تسديد الغرامات المرورية

بعد ان تعرفنا على طريقة لمعرفة الغرامات المرورية يمكن أن نعرض لكم طريقة تسديد الغرامات من خلال ما يلي:

اضغط على رابط غرامات المرور العراق ثم يضغط على قسم الغنمات.

وادخل البيانات المطلوبة واختيار طريقه لتسديد الغرامة وقم بإتمام عملية الدفع ليتم الحذف مباشرة.

قيمة الغرامات المرورية في العراق

تختلف قيمة الغرامات المرورية من مخالفة إلى أخرى حيث يتم تحديدها من قبل هيئة المرور داخل العراق حيث تبدأ من ألف دينار حتى 5000 دينار عراقي وجاءت فرض هذه الغرامات لتنظيم عملية السير على الطرقات وحماية المواطنين من الحوادث المستمرة وعدم التعدي على الآخر أثناء القيادة.