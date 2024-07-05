استعلم الان.. نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 بالعراق عبر وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا

يبحث العديد من الطلاب عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2024 وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء اختبارات الصف السادس الاعدادي، حيث تشهد نتائج السادس الاعدادي للعام 2024 الدور الأول على موقع وزارة التربية والتعليم حاليًا ترقبًا كبيرًا وملحوظًا للاطلاع عليها والتحقق منها، والتي من المتوقع الإعلان عنها عبر الإنترنت سواء بالاسم الرباعي أو رقم الامتحان، لذلك سنشرح لكم بالخطوات كيفية الاستعلام عن هذه النتائج عبر الإنترنت.

نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 بالعراق

نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق هي من النتائج التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بسهولة تامة عبر الإنترنت في الساعات القليلة القادمة، ويتم حالياً تمهيد الإعلان عن ظهور هذه النتائج عبر الإنترنت سواء بالاسم الرباعي أو برقم الامتحان في جميع المحافظات العراقية فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث أتم جميع الطلاب والطالبات اختبارات الصف السادس الإعدادي للدور الأول في العراق، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالطريقة التي سنوضحها لكم الآن.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 بالعراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2024 بالعراق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وللاستعلام يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختر رمز الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

ابدأ بتدوين اسمك الكامل في الخانة المخصصة لذلك.

قم بتحديد المحافظة التي تنتمي إليها في الخانة المخصصة لها.

قم بكتابة رقم الامتحان الخاص بك في الحقل المخصص لذلك

اضغط في النهاية على أيقونة “استعلام” لتحصلوا على النتائج سريعًا أمامكم.

استعلام نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 بالعراق عبر نتائجنا

يمكنك معرفة نتائج السادس الاعدادي الدور الأول من خلال موقع “نتائجنا”، المسؤول عن نتائج العراق لعام 2024 بشكل كامل، ويقوم الموقع بتحميل النتائج على شكل ملفات سهلة للتحميل، وللاستعلام عن النتائج يجب اتباع الخطوات التالية: