موعد سحب جائزة مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا على mbc والجائزه الكبرى 100 ألف دولار

يرغب العديد من الأشخاص في الاشتراك بمسابقة الحلم حيث ازداد البحث عن طريقة المشاركة بها فيمكن أن نوفر لك اكثر من طريقه لتحقيق حلمك والاشتراك في مسابقة الحلم، حيث أن هذه المسابقة تنال على اعجاب العديد من الاشخاص واهتمامهم لانها من المسابقات التي تتميز بالمصداقية والشفافية والعدل في اختيار المتسابق وتعد من أقدم المسابقات التي يتم عرضها على القنوات الفضائيه من خلال الإعلامي الشهير مصطفى الآغا، وسوف نعرض لكم خطوات التسجيل في هذه المسابقة خلال التالي.

الشروط الخاصة بمسابقة الحلم

قناة إم بي سي هي المنظم الرئيسي لمسابقة الحلم حيث ان التسجيل بها بدءا من 27/12/2023 وسوف ينتهي 23/12/2024 لذلك على جميع الافراد الذين يرغبون في دخول هذه المسابقة التسجيل من خلال إرسال كلمة دريم او حلم على الرقم الخاص ببلده وتتمثل الارقام الخاصة على النحو الآتي:

على المتسابق ان يرسل رساله نصيه من المملكة العربية السعودية على رقم 85888.

وارقام الاتصال من دولة لبنان تكون على 1111.

و ارقام الاتصال من مصر تكون على 95458.

و ارقام اتصالات من الامارات تكون على 5544.

إرسال رسالة نصية من سوريا يكون على الرقم 1565.

إرسال رسالة نصية من الاردن على رقم 94.099 ويمكن الاتصال من العراق.

إرسال رسالة نصية على رقم 2266.

والاتصال من اليمن وإرسال رسالة نصية على رقم 2262.

طريقة الاشتراك بمسابقة الحلم من خلال التطبيق

يمكن تحميل تطبيق مسابقة الحلم ومن خلالها تستطيع التسجيل والاشتراك في المسابقة بعد اتباع الخطوات وإدخال البيانات المطلوبة والضغط على تاكيد في النهايه وتاكد منه وصور رسالة نصية تفيد بنجاح التسجيل.