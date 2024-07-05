لولو يا لولو وينك يا لولو .. تردد قناة وناسة بيبي قناة الأطفال الأولى المفضلة في العالم العربي

تعد قناة وناسة بيبي من القنوات الفضائية المختصة بالأطفال و التى تجذب العديد منهم لذلك يزداد بحث الآباء عن تردد قناة وناسة بيبي والتى تعرض على القمر الصناعى النايل سات وعرب سات وتعرض القناة الأغانى الجميلة والقصص الممتعة التى تجذب الأطفال على مدار اليوم ويمكن تحميل تردد قناة وناسة بيبي من الخطوات التالية.

تردد قناة وناسة بيبي

يتم بث قناة وناسة بيبي بجوده عالية على القمرين نايل سات أو عرب سات ويمكن الحصول على القناة من الخطوات الآتية:

يتم بث قناة وناسة على القمر الصناعى نايل سات بالتردد الآتى:

تردد القناة 11470

الإستقطاب عمودى

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة وناسة بيبي من على القمر الصناعى عرب سات:

تردد القناة 11430

الإستقطاب عمودى

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

ويمكن البحث عن قناة وناسة بيبي من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول على إعدادات القناة .

ثم ادخال بيانات القناة والضغط على أيقونة بحث.

بعد الحصول على القناة يتم حفظها على جهاز الريسيفر.

البرامج التى تقدم على قناة وناسة بيبي

يعرض على القناة مجموعة كبيرة من أغانى الأطفال مثل.