خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

تبعا لما صدر من وزارة الاسكان والتعمير فيها الجزائر أنه من المنتظر ان يتم الاعلان عن التفاصيل التي تتعلق بسكنات عدل ثلاثة في مؤتمر صحفي خلال الفترة القادمة، حيث ان السيد وزير السكن والعمران محمد سوف يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بسكنات عدل وما هي شروط المطلوبة للتسجيل ومتى سوف يتم فتح باب القبول وسوف نعرض لكم زالة خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

يكون التسجيل في سكنات عدل ثلاثة الكترونيا من خلال الرابط الرسمي لوكالة العدل باتباع خطوات تتمثل في الآتي:

اضغط علىموقع وكالة عدل ثم اضغط على تسجيل الدخول وتوجه الى القائمه الرئيسية.

وادخل البيانات المطلوبه ويملأ نموذج الذي يظهر أمامك.

ثم حدد الولاية التابع لها وادخل المعلومات المطلوبة واتبع التعليمات وبعد اتمام الخطوات اضغط على إرسال في النهاية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

بعد ادخال بيانات سكنات عدل و اتمام الخطوات السابقة يمكنك ان تقوم بتجهيز بعض الأوراق والمستندات ويجب ان تكون صحيحه وتتمثل فيما يلي: