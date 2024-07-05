خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

تبعا لما صدر من وزارة الاسكان والتعمير فيها الجزائر أنه من المنتظر ان يتم الاعلان عن التفاصيل التي تتعلق بسكنات عدل ثلاثة في مؤتمر صحفي خلال الفترة القادمة، حيث ان السيد وزير السكن والعمران محمد سوف يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بسكنات عدل وما هي شروط المطلوبة للتسجيل ومتى سوف يتم فتح باب القبول وسوف نعرض لكم زالة خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.
خطوات التسجيل في سكنات عدل 3
يكون التسجيل في سكنات عدل ثلاثة الكترونيا من خلال الرابط الرسمي لوكالة العدل باتباع خطوات تتمثل في الآتي:
- اضغط علىموقع وكالة عدل ثم اضغط على تسجيل الدخول وتوجه الى القائمه الرئيسية.
- وادخل البيانات المطلوبه ويملأ نموذج الذي يظهر أمامك.
- ثم حدد الولاية التابع لها وادخل المعلومات المطلوبة واتبع التعليمات وبعد اتمام الخطوات اضغط على إرسال في النهاية.
المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر
بعد ادخال بيانات سكنات عدل و اتمام الخطوات السابقة يمكنك ان تقوم بتجهيز بعض الأوراق والمستندات ويجب ان تكون صحيحه وتتمثل فيما يلي:
- اثنين صورة من شهادة الميلاد وتكون شهادة حديثة صورة من بطاقة التعريف وتكون سارية لتوفير صوره من بطاقه الضمان الاجتماعي.
- توفير كشف راتب للدخل الذي ياخذه الشخص او الأسرة لاخر الشهر.
- إرفاق خمس نسخ بطاقة الضمان الاجتماعي
- ارفاق شهادة الإقامة بشرط تكون أكثر من ثلاثة أشهر.
- ارفاق شهادة عائلية تكون حديثة في حالة المتزوجين.
- ارفاق شهادة المعاشات في حالة ذوي المنحه او المتقاعدين ويجب ان تكون معتمدة.