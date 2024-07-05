“مجلس الوزارة يوضـح“ عاااجــل عطلة رسمية يوم الأحد 2024 المقبل بالعراق

انتشرت العديد من الأخبار في الساعات القليلة السابقة حول وجود عطلة رسمية يوم الأحد 2024 في العراق وهذا بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد والتي سوف تؤدي إلى تعطيل الدوام في عموم المحافظات، مما جعل جميع المواطنين يتساءلوا حول تلك الأخبار، وبناء على ذلك قام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالرد على هذه الأخبار وتوضيح الأمر، وهذا ما سوف نذكره لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة رسمية يوم الأحد 2024

قام مجلس الوزراء العراقي بعقد الجلسة الاعتيادية رقم 27 يوم الخميس الموافق 2 من يوليو والذي ترتب عليه وجود عطلة رسمية يوم الأحد وهذا بمناسبة العام الهجري الجديد وسوف يترتب على ذلك تعطيل العمل في جميع القطاعات الحكومية، كما ذكر أن هذه العطلة الرسمية تم اتخاذها وفقا لقانون العطلات الرسمية لعام 2024 المادة رقم 1.

حكم صيام اليوم الأول من شهر محرم

يوجد عدد كبير من الأشخاص يحب صيام اليوم الأول من شهر محرم الهجري ويجب العلم أن هذا يكون له ثواب عظيم وذلك استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الأشهر صيام بعد رمضان هو شهر محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل.

عطلة عيد الغدير وعيد الأضحى

الجدير بالذكر أن المحافظات العراقية قامت باتخاذ العديد من العطلات الرسمية والتي كانت أولها عطلة عيد الأضحى المبارك والذي استمرت لمدة 4 أيام ثم جاء بعدها عطلة عيد الغدير وهو عيد يخص الشيعيين داخل الدولة، ويجب العلم أنه في كل من تلك العطلات تم تعطيل العمل داخل العديد من القطاعات المختلفة.