مشاهدة مسلسل لعبه الحب الحلقه 58 مترجمة بجودة HD فيديو لاروزا

يبحث عدد كبير من المتابعين حول تفاصيل مسلسل لعبه الحب الحلقه 58 وهو من المسلسلات التي أطلقت في الآونة الأخيرة وحاز على إعجاب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية، والجدير بالذكر أنه يشبه في قصته مسلسل حب للإيجار حيث أنه يدور حول البطل الذي يمتلك شركة خاصة به وتعمل لديه فتاة فقيرة وسوف يقع في حبها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل لعبه الحب الحلقه 58

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل لعبة الحب غيرة سما على مالك وبالتحديد بعد دخول نينا في حياته والتي تحاول التقرب منه بأي طريقة وعندما يحاول مالك أن يبرر لها الحقيقة سوف ترفض سما هذا وتتعامل معه بشكل طبيعي، ومن جهة أخرى سوف تنجح سما في كشف سر جبران والذي يتقابل مع سيران بشكل مستمر والهدف وراء هذا يريد أن يحصل على المجموعة الشتوية الخاصة بشركة مالك ولكن سيران سوف ترفض هذا وتحاول الوصول إلى حل وعندما ترفض سوف يقوم جبران بتهديدها، أما رامي فهو يحاول إقناع مالك أن يتعاون مع جبران ولكنه سوف يرفض وهذا سوف يثير غضب رامي.

أما مايا فهي تحاول التقرب مع رامي وسوف تذهب إلى الشركة برفقة والدتها وعندما تصل هناك سوف تجد فريدة وزوجها سلطان.

موعد عرض مسلسل لعبه الحب الحلقه 58

يشارك في بطولة مسلسل لعبة الحب كل من: معتصم النهار، أيمن رضا، جو طراد، نور علي، شكران مرتجى، أيمن عبد السلام بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الآخرين، يتم عرض المسلسل يوميا على قناة إم بي سي مصر 2 وذلك في تمام الساعة 10 مساء.