هسة ظهرت!!.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مظلتي لعرض الأسماء spa.gov.iq

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أطلاق عدة منحة مالية للعديد من المواطنين والأشخاص الأكثر احتياجًا في محافظات العراق، بالإضافة إلى أن من أبرز البرامج الداعمة للأشخاص برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يُساهم إلى حد كبير لكافة الفئات التي تُساهم بشكل كبير في الدعم الملائم لهم شهريًا، حتى أن الجميع ينتظر الوجبة السابعة التي أصبحت على وشك الصدور خلال الأيام القليلة المقبلة.

كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

كما هو متعارف عليه فإن برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج التي تدعم مئات الأشخاص داخل المحافظات العراقية، ويمكنك الإطلاع على كافة الكشوفات التي سيتم العمل على ظهورها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

في البداية قم بالدخول لمنصة مظلتي الإلكترونية.

ثم قم بالتوجه إلى الصفحة الخاصة بالوجبات.

مع اختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم إدخال بيانات الشخص المستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

ليتم عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العديد من المحافظات العراقية، اتباع الأتي:-