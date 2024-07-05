رابط التقديم في الدورة التأهيلية (30) المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري العراق 2024…والشروط اللازمة

أعلنت مديرية التطوع العراقية عن فتح باب التقديم في الدورة التأهيلية 30 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، لحملة البكالوريوس فقط زمن خريجي عام 2022-2023 و عام 2023-2024، أما بالنسبة لمنتسبي وزارة الداخلية العراقية سوف يتم الترشيح من خلال دوائرهم، ويسعى عدد كبير من الشباب للتقديم في الدورة والاستفادة إلا أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم وهي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس ضمن التخصصات المطلوبة .

ألا يقل سن المتقدم عن التاسعة عشر ولا يزيد عن الخامسة والعشرين عام.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات الأتية: الفحص الطبي ،فحص المخدرات و المؤثرات العقلية، اللياقة البدنية ، الاختبار الخاص بالحاسوب الاختبار النفسي، لجنة المقابلة ومدى الصلاحية للخدمة .

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولا يكوم حُكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف .

وأخيراً ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم محيط الصدر عن 90 سم للذكور والإناث ألا يقل طولهم عن 155 سم.

رابط التقديم في الدورة التأهيلية (30) المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية مديرية إدارة التطوع.

قراءة الشروط والأحكام جيداً.

ثم اضغط عى أيقونة”اضغط هنا للحصول على الاستمارة”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من إدخال البيانات صحيحة .

في النهاية اضغط على أيقونة “التالي”.

خطوات الإستعلام عن طلبات التقديم