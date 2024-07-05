طول اليوم أغاني أطفال.. اعرف تردد  قناة وناسة 2024 على النايل سات واشغل طفلك

تعمل قناة وناسة على تقديم محتوى تعليمي هادف من خلال شخصيات كرتونية لجذب الأطفال الصغار، مما يساهم في تشكيل شخصية الطفل عبر الأناشيد والأغاني المتنوعة، كما يعزز ذلك من تنمية وتحفيز مهارات الأطفال وتشجيعهم على النشاط والحيوية، إلى جانب مساعدة الأطفال في تبني شخصية دينية وأخلاق طيبة مما يساعدهم على تطوير شخصياتهم بشكل مستمر.

تردد قناة وناسة

تسعى إدارة قناة الأطفال وناسة باستمرار لتطوير وتحديث البرامج التي تقدمها، كما تركز على إنتاج أغاني جديدة ومسلية تسهل على الأطفال تعلم الأرقام والحروف بطريقة بسيطة وممتعة، بالإضافة إلى استخدام الألوان والحركات الكرتونية التي تجذب انتباه المشاهدين، بناءً على ذلك تم تحديث تردد قناة وناسة ليصبح كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز هو: 27500.

يضبط معامل الاستقطاب على وضعه: عمودي V.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

يمكن لأولياء الأمور تمكين أطفالهم الصغار من متابعة جميع البرامج والأغاني الحديثة عبر ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات بجودة صورة وصوت عالية وواضحة، وذلك باستخدام البيانات التالية:

التردد : 11270.

يضبط معامل الاستقطاب على وضع: عمودي V.

وكذلك معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز هو: 27500.

أغاني وعروض قناة وناسة للأطفال

تحتوي قناة وناسة تي في على تشكيلة واسعة من الأغاني والأناشيد التي تكون ممتعة ومسلية للأطفال الصغار، وتحظى بإعجاب جميع أفراد الأسرة، يعود هذا النجاح إلى حرص الإدارة على اختيار الأغاني وكلماتها بعناية فائقة، بالإضافة إلى انتقاء الألحان المناسبة للأطفال التي تروق لهم وتسر الأذان، يتم تعزيز حركات العروض الكرتونية لتكون بأداء فعال ومثالي، من أبرز الأغاني المقدمة على القناة ما يلي: