رابط مظلتي الرسمي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الاخيرة

توفر الحكومة العراقية عدد كبير من المساعدات للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية لإعانتهم على المعيشة ورفع مستوياتهم ومنها أشكال الدعم المقدمة للمواطنين هي الرعاية الاجتماعية التي يمكن ان يحصل عليها على المواطنين الأقل دخلا في العراق، حيث بدأ البحث يزداد عن طريقة التسجيل في الرعاية الاجتماعية ومعرفة أسماء المشمولين والتي تكون إلكترونيا عبر رابط منصة مظلته وسوف نعرض لكم خطوات التسجيل في الرعاية الاجتماعية ومعرفة أسماء المشمولين 2024.

رابط منصة مظلتي الرسمي و اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

يمكن من خلال رابط منصة مظلتي الذي وضعته الحكومة تسهل على المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه 2024 حيث تكون خطوات الاستعلام من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي

اضغط على رابط منصة مظلتي الرسمي ثم اضغط على تسجيل الدخول.

الرسمي ثم اضغط على تسجيل الدخول. ادخال جميع البيانات المطلوبة وحدد الوجبة.

ثم اتبع التعليمات المطلوبة ويملأ الحقول الفارغة للمعلومات الصحيحة.

ثم اضغط على الاستعلام لتظهر لك التفاصيل واسماء المشمولين.

يمكنك أن تضغط على طباعة و تقوم باستكشاف الاسم من خلال البث المباشر.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية والقبول

تضع الحكومة عدة شروط للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية من أهم هذه الشروط الاتي: