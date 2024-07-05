خطوة بخطوة.. طريقة التقديم لمدارس التمريض 2024 اهم الشروط والأوراق المطلوبة

يفتح التقديم لمدارس التمريض 2024 أبوابه لاستقبال أحلام شباب وشابات يسعون للالتحاق بهذا المجال الإنساني النبيل ونظرا لتزايد أعداد الراغبين في التقديم، نقدم لكم في هذا المقال جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، وشروط القبول المهمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس التمريض

من اهم الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس التمريض منها ما يلي:

أصل الشهادة الإعدادية + 3 صور شمسية حديثة لها.

أصل شهادة الميلاد + 3 صور شمسية حديثة لها.

8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء للطالب/ة.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

6 طوابع مهن طبية.

دمغة و2 طابع مهن طبية.

حافظة بلاستيكية وملف ورقي.

تكون جميع الأوراق أصلية ومعتمدة من الجهات المختصة.

تكون الصور حديثة وواضحة ومقاسها 4×6 سم.

يفضل كتابة اسم الطالب/ة ورقم التليفون على ظهر كل صورة.

شروط القبول لمدارس التمريض

لمعرفة شروط القبول لمدارس التمريض تابع ما يلي:

يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو العامة.

يكون مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام في بداية العام الدراسي.

يجتاز المتقدم الكشف الطبي بنجاح.

يحصل المتقدم على درجات لا تقل عن 70% في كل من اختبارات اللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي.

والآن تعرف على مواعيد التقديم

تختلف مواعيد التقديم من محافظة لأخرى، ويرجى التوجه إلى مديرية الصحة في محافظتك للاستعلام عن المواعيد المحددة ونصائح للمتقدمين: