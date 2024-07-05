شروط منحة 300 دينار تونس 2024 وخطوات التسجيل في المنحة

منحة 300 دينار تونس، من أكثر المنح المالية التي يتم توفيرها للعديد من المواطنين داخل دولة تونس، حتى أن هذه المنحة تكون من إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، بما تُساهم إلى حد كبير من أجل مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا بما يوفر لهم حياة كريمة وملائمة أمام كافة المتقدمين الراغبين بالتسجيل بالمنحة، وعليه يمكنك التسجيل وفقًا للشروط التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط القبول في منحة 300 دينار تونس؟

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم قبول كافة المتقدمين داخل الدولة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.

ألا يكون لدى المتقدم أصول أو عقارات بأسم المتقدم.

كما يجب أن يكون مقيم دائم في دولة تونس.

يجب أن يكون من ضمن الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا.

إرفاق جميع الوثائق الصحيحة لكي يتم قبول المتقدم.

ألا يتجاوز دخل المتقدم الشهري عن 180 دينار.

خطوات التسجيل فى منحة 300 دينار

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس والحصول على المنحة بشكل مستمر، وفقًا لما يلي:-