“بأسعار ولا في الخيال”.. وزارة الإسكان توضح سعر سكنات عدل 3 في الجزائر والأوراق المطلوبة للتقديم.. الحق قدم أحسن تندم

يبحث عدد كبير من المواطنين الجزائريين عن سعر سكنات عدل 3 وذلك بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التقديم اليوم الموافق 5 من شهر يوليو 2024، حيث يسعى المواطنين أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط للتقديم من أجل الحصول على مسكن، وهذا بالطبع هو هدف الحكومة الجزائرية من أجل مساعدة المواطنين في توفير مسكن سعره في متناول جميع الفئات، خاصةً الأسر المحتاجة.

سعر سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

سعر سكنات عدل 3 تختلف حسب اختلاف الأماكن التي توجد بها الوحدات السكنية، وهذه الأسعار كما هي متمثلة على النحو التالي:

في ولاية الجزائر وقسنطينة وعنابة وفي وهران يكون سعر سكن f3 بحوالي 280 مليون دينار جزائري، وهذا بعد قيام الحكومة بخصم 70 مليون دينار.

بينما الوحدات السكنية الموجودة في الولايات السابقة للفئة f4 يكون سعرها حوالي 370 مليون دينار، وهذا السعر بعد خصم الحكومة لمبلغ الدعم.

بخصوص السكنات التابعة لولاية الهضاب العليا فإن فئة f3 سعر السكنات بها يكون حوالي 240 مليون، وهذا هو السعر النهائي بعد خصم 70 مليون دينار جزائري، وفي نفس الولاية للفئة f4 سعر الوحدات السكنية 320 مليون دينار جزائري.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في سكنات عدل 3؟

كما نعلم أن برنامج سكنات صمم خصيصا لمساعدة أبناء الشعب الجزائري من خلال توفير لهم مسكن للعيش حياة كريمة، ولكن هناك مجموعة من الوثائق لا بد من تجهيزها عند التقديم، وهذه الوثائق كما هي متمثلة على النحو التالي: