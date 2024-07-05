بيشفط منك الرصيد.. طريقة الغاء كول تون جميع الشبكات ( فودافون – اتصالات – موبينيل )

يعتبر الكول تون خدمة توفرها شبكات الاتصالات مثل فودافون، اتصالات، وأورانج للمشتركين الذين يرغبون في تعيين نغمة موسيقية كنغمة رنين مثلا للمتصلين عليك، حيث يتيح إلغاء هذا الكود للمشتركين تغيير النغمة أو إزالتها تماما بسهولة، حيث إلغاء كود الكول تون في فودافون، اتصالات، وأورانج يتم بسهولة عبر خطوات بسيطة على التطبيقات أو المواقع الإلكترونية الخاصة بالشبكات، مما يسمح للمشتركين بالتحكم الكامل في نغمات رنينهم بطريقة مرنة ومريحة لهاتفهم.

طريقة الغاء كول تون فودافون

في فودافون، يمكن للمشتركين إلغاء كود الكول تون من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة يكفي تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، البحث عن قسم الخدمات الإضافية، واتباع الخطوات الموضحة لإلغاء الكود بناء على التعليمات المقدمة أو كتابة الكود (*155#) على لوحة الهاتف المحمول الخاص بك ثم الضغط على زر الاتصال واتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.

الغاء كول تون اتصالات

من جانبها، تقدم شبكة اتصالات إجراءات مشابهة لإلغاء كود الكول تون حيث يمكن للمشتركين الاتصال بخدمة العملاء وطلب إلغاء الخدمة بسهولة، حيث يتم تأكيد هويتهم ومعلوماتهم الشخصية لإتمام الإلغاء بنجاح أو إدخال الكود (#5*15*) على لوحة مفاتيح الهاتف المحمول الخاص بهاتفك ثم الضغط على زر الاتصال لتظهر رسالة تفيد بسؤالك عن تأكيد الإلغاء ثم التأكيد واتمام العملية.

الغاء كول تون اورانج

أخيرا، في شبكة أورانج، يمكن للمشتركين إدارة كود الكول تون عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بها يتطلب الأمر الذهاب إلى قسم الخدمات الرقمية، اختيار إدارة الكول تون، واتباع الخطوات الموضحة لإلغاء الخدمة بكل يسر وسهولة، أو ارسال كلمة “UNSUB” إلى 9999 وسيتم الغاء الخدمة أيضا فورا، حيث يعتبر الكول تون إضافة شخصية تتيح للأفراد تخصيص تجربة استقبال المكالمات الهاتفية لديهم بطريقة ممتعة وفريدة، ويمكن للمشتركين تغيير الكول تون أو إلغائها واختيار نغمات جديدة بحسب تفضيلاتهم عبر تطبيقات الشركات أو المواقع الإلكترونية الخاصة بهم.