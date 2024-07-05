“وزارة المالية” الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024.. شوف راتبك كام

مع بداية شهر يوليو الجديد، والإنتهاء من أعمال توزيع رواتب المتقاعدين لشهر يونيو، تبدأ التساؤلات حول الإستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بالمواطنين في محافظات العراق، إضافة إلى الرواتب تأتي بأخر زيادة تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، لضمان حصوله على كافة المستحقين في الدولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة تكون في بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية داخل محافظات العراق، بالإضافة إلى أن هذه الرواتب يستمر العمل على توزيعها لفترة من الوقت حتى يتمكن الجميع من الحصول على المستحقات المالية الخاصة، وعليه فإنه من المتوقع أن يتم صرف الرواتب يوم 1 من شهر أغسطس من مختلف المصارف الحكومية والخاصة في دولة العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في جميع محافظات دولة العراق، وفقًا لما يلي:-