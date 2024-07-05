“الحق قدم في السكنات بسرعة قبل ما تقفل”.. تعرف على موعد بدء التسجيل في سكنات عدل 3 عبر موقع وكالة عدل 2024 وشروط التقديم

يبحث الكثير من الأشخاص في الجزائر عن موعد بدء التسجيل في سكنات عدل 3 ونجد أن عملية الترقب شديدة بينهم، وكان هناك بعض الأشخاص يتوقعون أن عملية استقبال طلبات التسجيل ستبدأ يوم 9 من شهر مايو الماضي ولكن لم يتم فتح التسجيل، وكان يوم 9 من شهر مايو قد اجتمع وزير السكن والمدنية السيد محمد بلعربي مع بعض ممثلي مشروع عدل وكان محور الحديث تقني، بالإضافة إلى وجود حوالي 2000 مسكن مقطع خيرة سيدي عبد الله ومشروع 2000 مسكن مفتاح، هذا الحديث جعل العديد من الأشخاص يشعرون بالتفاؤل عن قرب فتح باب التسجيل.

بدء التسجيل في سكنات عدل 3

حسب ما تم الإعلان عنه فإن باب التسجيل بدأ اليوم الموافق 5 من شهر يوليو 2024 من خلال موقع وكالة عدل، حيث يتم التقديم في برنامج عدل بأسعار خيالية من خلال السير على بعض الخطوات التي تكون كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل.

الضغط على سحب استمارة للتسجيل في سكنات عدل 3.

إرسال المستندات الأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد تاريخ التسجيل في سكنات.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

وضعت الحكومة في الجزائر مجموعة من الشروط عند التقديم، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي: