هاتف Oppo A60 ⭐⭐سعر اقتصادي للشباب ⭐مواصفات لا تُقارن مع أي هاتف أخر.. أمتلك هاتفك الأن وسيب سداده علينا!!

أطلقت شركة أبو مؤخرًا هاتفها الجديد والمميز وهو ” Oppo A60″ حيث إنه يأتي ضمن السلسلة A الاقتصادية ليتميز بتصميم أكثر من رائعة، مع إمتلاكه شاشة بحجم 6.67 بوصة ضمن معدل ترميز يصل إلى 90 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف لديه كاميرا خلفية بحجم الـ 50 ميجا بكسل وداعم لبصمة الإصبع في زر الباوور، حتى أن الهاتف يمتلك بطارية تصل سعتها إلى 50000 مللي أمبير مع قوة شحن سريع تتجاوز الـ 45 وات، وغير ذلك من المميزات والمواصفات الأخرى التي نوضحها لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Oppo A60؟

من أبرز المواصفات التي يمكنك الحصول عليها عند شراء هاتف Oppo A60 الأكثر تميزًا، ما جاء على النحو الأتي:-

هاتف Oppo A60 يقوم بدعم شريحتين اتصال.

كذلك يعمل على دعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

إضافة إلى إمتلاكه لطارد غبار وماء لأطول فترة ممكنة.

هذا وأنه يتمتع بخامات من البلاستيك عالية الدقة والتحكم.

يصل أبعاد الهاتف إلى 165.7x76x7 ملم.

كما أن الهاتف يمتلك ميزة زيادة المساحة التخزينية عبر كارت الميموري.

الهاتف يعمل بمعالج من قبل شركة كوالكم وهو من النوع ” Snapdragon 680″.

إصدار الهاتف الأولى يكون بذاكرة تصل سعتها إلى 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية يكون حجمها 8 جيجا بايت.

بينما الإصدار الثاني من الهاتف ذاته يكون بسعة 256 جيجا بايت مع إمتلاكه ذاكرة عشوائية بنحو 8 جيجابايت.

يدعم الواي فاي والبلوتوث وتحديد الموقع الجغرافي.

أمن ويمتلك حماية فائقة.

بطارية الهاتف تصل إلى 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف أبو الجديد

يصل سعر الهاتف من نسخة 128 جيجا بايت مع رامات 8 إلى 7900 جنية، في حين أن النسخة 256 جيجا بايت ورامات 8 يكون بسعر 8900 جنيه ضمن الضمان الدولي لتوزيع الهواتف.