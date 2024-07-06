“الحلقة الأولى قيامة عثمان“ شوف أولى حلقات الجزء الجديد المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس مدبلجة بجودة hd

من الأسئلة الشائعة تلك الفترة هي متى موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس وهو من الأعمال التي تتميز بأن له شعبية كبيرة حيث أنه يتم عرضه منذ عدة سنين وعلى الرغم من هذا لم يمل منه المتابعين ومازالوا يتساءلوا عنه بنفس الشغف وذلك يعود إلى الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل، ومن المقرر أن الموسم السادس يشهد وجه جديد، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

نقلت بعض المصادر الفنية أنه تم البدء بالفعل في تصوير مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس ويشارك فيه كيرسانن والتي تقدم دور غونجا وهي ممثلة تركية ناجحة ومميزة في عملها منذ أن كانت طفلة، الجدير بالذكر أنه تم إطلاق البرومو الخاص بالحلقة الجديدة والذي يدل على موسم ناجح لا يقل شيء عن المواسم السابقة، وفيما يخص موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس من المقرر عرضه في نفس الموعد الخاص به في كل عام.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

حرصت العديد من القنوات على عرض مسلسل المؤسس عثمان على مدار الأعوام السابقة والتي سوف تقوم أيضا بعرض الموسم الجديد ومن أهم تلك القنوات:

قناة ATV التركية

ويمكن للجميع تنزيلها وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

قناة ATV على عرب سات

التردد: 12692.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

وهي إحدى القنوات التي تقوم بعرض المسلسل ويمكن لجميع المتابعين استقبال قناة الفجر بمجرد استخدام هذا التردد:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على عرب سات