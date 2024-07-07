“هُنــــا mop.gov.iq“ رابــط استمارة التقديم على التعداد السكاني 2024 بالعراق والشروط عبر وزارة التخطيط العراقية

قامت الحكومة العراقية بإطلاق استمارة التقديم للتعداد السكاني وهذا ما يبحث عنه العديد من المواطنين داخل الدولة حيث أن عملية التعداد السكاني تساعد في التعرف على احتياجات المواطنين وبناء على ذلك يتم وضع خطط مستقبلية توفر لهم حياة أفضل، ولكن عملية المشاركة في التعداد السكاني تتم وفق مجموعة من الشروط، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

استمارة التقديم للتعداد السكاني

قامت الحكومة بتوفير رابط إلكتروني لكل محافظة على حدة وهذا ما سوف نوضحه لكم في النقاط التالية:

سكان محافظة السليمانية يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة دهوك يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة أربيل يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة النجف يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة بابل يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة ميسان يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة واسط يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة ذي قار يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة القادسية يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة المثنى يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة صلاح الدين يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة كركوك يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة كربلاء يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة ديالي يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة الأنبار يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة نينوي يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة البصرة يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

سكان محافظة بغداد يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي.

كيفية التقديم على التعداد السكاني بالعراق

لكل من يرغب في التقديم على التعداد السكاني يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب الدخول على الصفحة الإلكترونية الرسمية من خلال هذا الرابط. في الخطوة التالية يتطلب من المواطن تسجيل الدخول إلى الصفحة. بعد ذلك من الخدمات المتوفرة قم بالضغط على خيار استمارة التقديم. سوف يتطلب منك مجموعة من المعلومات حول المواطن قم بإدخالها بشكل صحيح. يرجى إرسال الأوراق المحددة. قم بالموافقة على الشروط الموضحة أمامك. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم على التعداد السكاني