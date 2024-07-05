كم سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في البنك المركزي والبورصات بعد أخر ارتفاع للدولار

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
كم سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في البنك المركزي والبورصات بعد أخر ارتفاع للدولار
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

اهتمام متزايد بأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، سعر الدولار يعكس الوضع الاقتصادي والسياسي، ويؤثر على السلع المستوردة والاقتصاد العام للبلاد، وفي هذا السياق، يجري متابعة جيدة لتحليل تأثيرات تلك التغيرات على الاقتصاد العراقي بشكل عام، يشير خبراء الاقتصاد إلى أهمية متابعة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل دوري وتحليل البيانات الاقتصادية لضمان اتخاذ القرارات الصائبة في الأعمال التجارية والاستثمارية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

صعدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي لليوم الرابع على التوالي في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، خلال صباح اليوم الجمعة، وبالمقابل، شهد الدولار استقرارًا في البنك المركزي العراقي حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 1320 دينار لكل دولار.

ولاحظ المتابعون تأثير هذا الارتفاع على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث يتساءل الكثيرون عن العوامل التي تؤثر في هذه التقلبات المستمرة لأسعار الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح

نشرت بورصات العراق الرئيسة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الجمعة 5 موز 2024، وعلى الرغم من السعر الرسمي الذي حددته البنك المركزي عند 132,000 دينار لكل فئة 100 دولار، شهدت الأسواق تقلبات في القيم، والتي جاءت على النحو التالي:

المدينةسعر الصرف (دينار)
بغداد/الكفاح149,250 عرض
بغداد/الحارثية148,800 عرض
أربيل148,650 عرض
البصرة148,600 عرض
النجف148,900 عرض
الموصل148,750 عرض
كركوك148,800 عرض
السليمانية148,700 عرض

على الرغم من تسجيل تلك الأرقام، فإن السوق متأثرة بالعوامل الداخلية والخارجية ما يعكس على أسعار الصرف، ويأمل المراقبون أن تستقر الأوضاع الاقتصادية وتعود الأسواق إلى الاستقرار في الأيام القادمة.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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