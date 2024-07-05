مميزات الواتساب الاخضر ورابط تحميل التطبيق على الهواتف الذكية 2024

يوفر لك تجربة رائعة في استخدام الواتس اب حيث انك سوف تستكشف تكشف عالم جديد من التحسينات والتعديلات المستمرة فهو تطبيق مراسلة فوري وشهير، ويعد من اكثر التطبيقات استخداما على مستوى العالم، حيث يمكن إرسال الملفات والصور والفيديوهات بسهولة ويتميز بأنه واجهه سهله الاستخدام وايضا يوفر لك عدد من المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ويمكنك عمل مجموعة ومشاركة الموقع الجغرافي مع أي شخص، فهو أداة حديثة وجذابة وفعاله تجمع الأشخاص من مختلف أنحاء العالم ويوفر لك تسهيل التواصل مع الآخرين.

مميزات وتساب عمر الاخضر

سوف نعرض لكم مميزات وتساب عمر الاخضر بعد التحديث الاخير والنسخه الاخيره منه حيث تتمثل المميزات على النحو التالي:

يضيف لك ميزة الترجمة بطريقتين.

يوفر لك الاتصال بحسابات بيزنس من خلال مكالمة هاتفية.

تحديث النسخة الاخيرة يكون أقل حجما لذلك هو مناسب لجميع الهواتف.

يمكن أن تخفي علامة قراءة الرسائل الزرقاء حيث ان الطرف الاخر لا يعرف إذا كنت قرات الرسائل أم لا.

يمكنك تعديل الرسالة بعد إرسالها وكذلك يوفر لك رؤية الرسائل المحذوفه من الطرف الآخر.

يمكنك حذف الرسائل بعد ان تقوم بارسالها الى المرسل دون أن يعلم بذلك.

تحميل تحديث واتساب عمر الاخضر

من احد المميزات واتساب عمر الاخضر ان خطوات تحميله سهله وسريعه يمكن أن تقوم بتحديثه من خلال متجر التطبيقات في هاتفك، ثم اكتب اسم التطبيق بشكل صحيح مكان البحث وسوف يظهر لك ايقونة الواتساب عمر الأخضر اضغط على تثبيت وانتظر قليلا ثم اضغط على فتح وقم بانشاء حساب.