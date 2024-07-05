هاتف الجيل بمواصفات عالية وسعر غير متوقع.. اتعرف على الموبايل الأسطوري

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد ذات المميزات والإضافات الأكثر تميزًا، بالإضافة إلى أن Redmi 13 يستهدف فئة الشباب، نظرًا لكونه من المواصفات المذهلة والمميزات الجديدة ذات السعر المقبول، فضلاً عن أن الهاتف ضمن الفئة الاقتصادية وفقًا لميزانية الراغب في شراءه، لكن أبرز عيوبه هو أن العلبة الخاصة بالهاتف لا تحتوي على كابل أو أداة، ولذلك فيمكنك العمل على شراءه.

ما هي مواصفات هاتف Redmi 13؟

هناك العديد من المواصفات التي تمتلكها هاتف Redmi 13، وفقًا لما يلي:-

هاتف Redmi 13 يمتلك شاشة من نوع IPS LCD.

كما أن الشاشة تكون بمقياس 6.79 بوصة.

يقوم بدعم معدل التحديث بـ 90 هرتز في الثانية الواحدة.

الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية ذات دقة 13 ميجابكسل.

مستشعر الهاتف يكون بهاتف 1/1.67 بوصة.

بطارية الهاتف تكون بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة الواحدة.

الهاتف يكون بشحن الخارق السريع ذات قدرة 33 وات.

يعمل بمعالج ميدياتك Helio G

ذاكرة الهاتف العشوائية يكون بسعة 6 و8 جيجابايت.

ذاكرة التخزين للهاتف فهي تتراوح من 128 إلى 256 جيجابايت.

الهاتف مقاوم بشكل كبير للماء والغبار.

يمتلك ماسح للبصمات الخاصة بالإصبع.

سعر هاتف Redmi 13

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الهواتف، فإن سعر هاتف Redmi 13 يصل قيمته إلى 180 دولار أمريكي وهو ما يُعادل تقريبًا 8600 جنيهًا، بالإضافة إلى أن ذات ذات سعة 6 رام والحصول على مساحة تخزين ضمن 128 جيجابايت، وهو متاح للهواتف 4 ألوان تتمثل في الذهبي والأرزق والوردي وكذلك الأسود.