حلقات جديدة بين مغامرات القط والفأر..تحديث تردد قناة توم وجيري الجديدة لمشاهدة أروع المسلسلات الكرتونية 2024

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات الفضائية الناجحة والمشهورة بشكل كبير في عالم محتوى الأطفال، حيث يقبل على متابعتها عدد الاجابات من الأطفال من مختلف الفئات العمرية، كما أن هذه القناة نالت رضا الأهل واعجابهم بالمحتوى المتنوع الذي يلبي كافة اهتمامات الأطفال ويناسب أذواقهم وأعمارهم المختلفة، كما أن المسلسل الكرتوني المميز “توم وجيري” جعل هذه القناة تحقق شهرة وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث يقبل الكبار والصغار على متابعة القناة لمشاهدة الحلقات الكوميدية الجديدة من هذا المسلسل، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة توم وجيري الجديد على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

تحديث تردد قناه توم وجيري الجديدة 2024

تشهد محركات البحث بشكل يومي الكثير من التساؤلات حول بيانات تردد قناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية، حيث جذبت هذه القناة ملايين الأطفال من خلال تقديم البرامج والمسلسلات الكرتونية المميزة وأفلام الرسوم المتحركة التي تقدمها قناة توم وجيري بشكل حصري، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات التردد الجديد لقناه توم وجيري عبر القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وهي كالآتي في مقال اليوم.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ما هو تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري