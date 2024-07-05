نسخة واتساب الذهبي الجديدة ⭐ تحميل WhatsApp Gold إصدار جديد ومذهل!!.. أحصل على التطبيق واستغنى عن العالم

واتساب الذهبي WhatsApp Gold هي نسخة معدلة مدن واتساب العادي، بالإضافة إلى أن التطبيق يمثل أبرز الإصدارات التي تم إطلاقها من قبل المطورين، فضلاً عن أن تطبيق واتساب الذهبي يمثل أهم المميزات التي من بينها إخفاء الإتصال بالإنترنت والعمل على إرسال ملفات كبيرة، مع إمكانية تحديث حالة المستخدمين الأخرين، ويمكنك التعرف على الإضافات الجديدة التي يوفرها التطبيق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مزايا واتساب الذهبي WhatsApp Gold

واتساب الذهبي من أكثر المميزات التي يمتلكها التطبيق ضمن الإصدار الأخير التي من بينها التالي:-

واتساب الذهبي هو ضد الحظر ويمتلك الأمان بالشكل الكافي.

يوفر استوريهات ذات مدة طويلة وإمكانية تقسيم مقاطع الفيديو الطويلة.

سهولة حذف الإستوري وكذلك الرسائل التي ترغب في إرسالها.

ميزة إخفاء مشاهدة الأستوري ضمن جهات الإتصال على عكس واتساب الأصلي الذي يعمل على إخبار الأصدقاء بالمشاهدة.

إمكاني تعطيل التشغيل التلقائي للحالة.

المساهمة في حماية الدردشة السرية.

كيفية تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold

وجاءت أبرز خطوات القيام بتحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold على العديد من أجهزة الأندرويد والأيفون، وفقًا لما يلي:-