“شوف اسمك منهم ولا لا”.. رابط الاستعلام عن اسماء تعيينات الوزارة بالعقود في محافظات العراق 2024

تواصل وزارة التربية والتعليم في العراق جهودها من أجل الإعلان عن اسماء تعيينات الوزارة بالعقود في كافة المحافظات العراقية، حيث تقدم للوظيفة الكثير من المواطنين وقد وصل عدد الوظائف إلى 150 ألف وظيفة، والآن تقوم وزارة التعليم بالعراق فرز جميع الطالبات قبل الموافقة عليهم.

اسماء تعيينات الوزارة بالعقود في محافظات العراق 2024

بإمكان أي شخص الاستعلام عن اسماء تعيينات الوزارة بالعقود في محافظات العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه مباشرةً إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

الضغط على أيقونة “نتائج التعيينات بالتعاقد”.

إدراج المعلومات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية والاسم، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المطلوبة في الحقل المحدد.

اختيار المحافظة التي ينتمي لها المتقدم من ضمن الخيارات المعروضة أمامه.

الضغط على حقل “استعلام” من أجل معرفة اسمك إذا تم قبولك أم لا.

شروط الحصول على وظيفة في وزارة التربية التعليم العراقية

وضعت الوزارة بعض الشروط التي ينبغي توفرها في الشخص المتقدم، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

أن يكون لدى المتقدم مؤهل عالي.

يمتلك القدرة على التدريس في مختلف المراحل الدراسية.

اجتياز كافة الاختبارات الموضوعة من قبل الوزارة.

عقود وزارة التربية والتعليم بالعراق 2024

صرحت المديرية التعليمية عن أسماء الاحتياط والفائزين، وقد تم نشرها في صيغة pdf لجميع المحافظات العراقية، كما أعلنت الوزارة عن أسماء المتعاقدين وكشفت أن هناك عقود جديدة في الوزارة.

وكشفت الوزارة في وقت سابق أن هناك قائمة تم الإعلان عنها تضم عدد كبير من أسماء المقبولين في تعيينات الوزارة، وضمت تلك القائمة المحافظات التالية: بغداد، المثنى، والنجف، وصلاح الدين، وأشارت الوزارة أن تلك الأسماء ليس هي الأسماء النهائية، وطالبت الفائزين ضرورة إكمال باقي الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التعيين.