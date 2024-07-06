“3 سنوات – 5 سنوات” رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 باسمك ورقم جلوسك

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، أصبح الدبلومات الفنية اليوم تؤهل الكثير من الطلاب للعديد من الكليات والمعاهد العليا، مما جعل نتائج الدبلومات الفنية لا يقل اهمية عن نتيجة الثانوية العامة، فاليوم يمكن أن يدخل الطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة في الدبلوم التجاري إلى كليات التجارة والتربية والكثير من الكليات الأخرى، وكلية التعليم الصناعي التي تعد من أهم الكليات العملية التي تقبل طلاب الدبلوم الزراعي وكليات الزراعة والحقوق بالإضافات إلى كليات التمريض التي تقبل طلاب دبلومات التمريض والمعاهد الفنية المختلفة التي تؤهل لسوق العمل ويحصل طلابها على فرص عمل متميزة، لأن التعليم الفني يثقل المهارة الفنية والحرفية للطالب بدرجة تفوق التعليم النظري، لذا أعداد طلاب الدبلومات الفنية في تزايد مستمر، واليوم النتيجة لها أهمية كبيرة تتصدر بها جميع محركات البحث عند اقتراب موعد ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

قد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية أن الرابط الذي سوف ترفع عليه نتائج الدبلومات الفنية المصرية سوف يكون به بيان مفصل عن مجموع درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية لاتي قاموا بتأدية إمتحاناتها هذا العام، في امتحانات الدور الأول، وأن هذا الرابط سوف يكون متاح على بوابة التعليم الفني المصرية التي يمكن الدخول عليها من هذا الرابط لمعرفة النتيجة وكافة المعلومات المتعلقة بالتعليم الفني بجميع تخصصاته.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للخمس سنوات

قد تم الإعلان أن الاستعلام سوف يكون من خلال رقم الجلوس فقط لكل طالب، وحتى يستطيع الطالب التوصل لنتيجته بشكل سريع وسليم، عليه اتباع الخطوات التالية:

• الدخول على موقع التعليم الفني عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

• تحديد الصف والفصل الدراسي.

• اختيار المحافظة التي يتبع إليها الطالب.

• كتابة كافة بيانات المدرسة.

• الضغط على زر الاستعلام لتحميل صفحة النتيجة.

• تظهر جميع بيانات الطالب والدرجات الحاصل عليها في كافة المواد وكذلك المجموع الكلي في صفحة النتيجة.