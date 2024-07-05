بكام.. سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء بعد الانخفاض

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، بعد تراجعه الذي شهده يوم أمس، مع بداية التعاملات البنكية، جاء ذلك في مستهل التعاملات اليوم حيث سجل الريال السعودي استقراراً في قيمته مقابل العملات الأخرى، يأتي هذا الاستقرار بعد تقلبات شهدتها أسعار العملات خلال الأيام الماضية، على صعيد آخر، يتابع المحللون الاقتصاديون التطورات الحالية في الأسواق المالية، مع التركيز على تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد السعودي والعالمي بشكل عام.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، في مستهل التعاملات اليوم، بعد تراجعه في اليوم السابق، مع بداية التعاملات البنكية، حيث سحل اليوم التالي:

البنك/المصرف سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 12.82 جنيه 12.86 جنيه البنك الأهلي المصري 12.80 جنيه 12.83 جنيه بنك مصر 12.80 جنيه 12.83 جنيه بنك الإسكندرية 12.80 جنيه 12.83 جنيه البنك التجاري الدولي CIB 12.74 جنيه 12.82 جنيه مصرف أبو ظبي التجاري 12.48 جنيه 12.83 جنيه بنك البركة 12.77 جنيه 12.86 جنيه بنك قناة السويس 12.74 جنيه 12.83 جنيه

بذلك، يشهد الريال السعودي استقرارًا عند مستويات معينة مع بداية التعاملات اليومية في البنوك والمصارف المعروفة بتداولها للعملات الأجنبية، حيث يبقى السعر الرسمي متجهًا نحو الثبات خلال هذا اليوم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق السوداء

في ظل التقلبات الاقتصادية والنقدية التي يشهدها السوق السوداء، تباينت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في السوق السوداء حيث بلغت التالي:

الكمية (ريال سعودي) السعر (جنيه مصري) 1 12.81 5 64.04 10 128.09 25 320.22 50 640.43 100 1,280.86 150 1,921.29 200 2,561.72 250 3,202.15 300 3,842.58 500 6,404.3 700 8,966.02 1000 12,808.6

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تعكس تحركات الأسعار في السوق السوداء، وتعكس الطلب والعرض على النقد الأجنبي بشكل عام.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، حيث شهدت اسعار العملات استقراراً في بداية التعاملات بالسوق السوداء، وفيما يتعلق بأحدث تحديث لأسعار الصرف، بلغ سعر الدولار اليوم في مصر 48.79 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد.