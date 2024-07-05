بكام.. سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء بعد الانخفاض

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
بكام.. سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء بعد الانخفاض
سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، بعد تراجعه الذي شهده يوم أمس، مع بداية التعاملات البنكية، جاء ذلك في مستهل التعاملات اليوم حيث سجل الريال السعودي استقراراً في قيمته مقابل العملات الأخرى، يأتي هذا الاستقرار بعد تقلبات شهدتها أسعار العملات خلال الأيام الماضية، على صعيد آخر، يتابع المحللون الاقتصاديون التطورات الحالية في الأسواق المالية، مع التركيز على تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد السعودي والعالمي بشكل عام.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، في مستهل التعاملات اليوم، بعد تراجعه في اليوم السابق، مع بداية التعاملات البنكية، حيث سحل اليوم التالي:

البنك/المصرفسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري12.82 جنيه12.86 جنيه
البنك الأهلي المصري12.80 جنيه12.83 جنيه
بنك مصر12.80 جنيه12.83 جنيه
بنك الإسكندرية12.80 جنيه12.83 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB12.74 جنيه12.82 جنيه
مصرف أبو ظبي التجاري12.48 جنيه12.83 جنيه
بنك البركة12.77 جنيه12.86 جنيه
بنك قناة السويس12.74 جنيه12.83 جنيه

بذلك، يشهد الريال السعودي استقرارًا عند مستويات معينة مع بداية التعاملات اليومية في البنوك والمصارف المعروفة بتداولها للعملات الأجنبية، حيث يبقى السعر الرسمي متجهًا نحو الثبات خلال هذا اليوم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق السوداء

في ظل التقلبات الاقتصادية والنقدية التي يشهدها السوق السوداء، تباينت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في السوق السوداء حيث بلغت التالي:

الكمية (ريال سعودي)السعر (جنيه مصري)
112.81
564.04
10128.09
25320.22
50640.43
1001,280.86
1501,921.29
2002,561.72
2503,202.15
3003,842.58
5006,404.3
7008,966.02
100012,808.6

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تعكس تحركات الأسعار في السوق السوداء، وتعكس الطلب والعرض على النقد الأجنبي بشكل عام.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، حيث شهدت اسعار العملات استقراراً في بداية التعاملات بالسوق السوداء، وفيما يتعلق بأحدث تحديث لأسعار الصرف، بلغ سعر الدولار اليوم في مصر 48.79 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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