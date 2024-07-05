مبارك النتيجة! رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 كشوف Pdf بالمحافظات

أصبحت نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول، من أكثر الموضوعات التي تُشغل بال ملايين الطلاب والطالبات بمختلف محافظات العراق، حتى أن هذه النتيجة تُحدد مسيرة الطالب للدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا للمجموع المتحصل عليه في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية بمختلف أجهزتها تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن هذه النتائج في أقرب وقت.

عمليات إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 بالعراق

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول تمر بعدة مراحل مختلفة متمثلة في عقد امتحانات بمختلف المدارس والمديريات، والعمل على البدء في تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات، لكي تأتي المرحلة الخاصة برصد الدرجات بكل دقة ووضوح، لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، مع رفع الكشوفات الخاصة بالنتائج بعد ذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، تمهيدًا لعرضها أمام الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في جميع محافظات العراق، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا لما يلي:-