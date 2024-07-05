لولو لولو عاملة ايه! تنزيل تردد قناة وناسة Wanasah الجديد 2024 عبر القمر الصناعي بجودة هائلة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو لولو عاملة ايه! تنزيل تردد قناة وناسة Wanasah الجديد 2024 عبر القمر الصناعي بجودة هائلة
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تعتبر قناة وناسة Wanasah من أكثر القنوات الفضائية المحببة لملايين المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة تقدم محتوى هادف وترفيهي مميز ما بين تنمية وتلبية احتياجات الطفل، وكذلك شخصيات كرتونية مميزة ومحببة لملايين الأطفال بمختلف الأعمار، مما يجعلها أكثر القنوات شهرة وتميزًا على الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات

تقدم قناة وناسة مجموعة مميزة من البرامج والأفلام الكرتونية والأناشيد الدينية وغيرها من المحتوى المميز التنموي على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

  • القمر الصناعي قناة وناسة الجديد يكون النايل سات.
  • التردد الجديد للقناة يكون 11430.
  • معامل الترميز الخاصة بقناة وناسة فهو 27500.
  • استقطاب القناة يكون عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.
لولو لولو عاملة ايه! تنزيل تردد قناة وناسة Wanasah الجديد 2024 عبر القمر الصناعي بجودة هائلة
لولو لولو عاملة ايه! تنزيل تردد قناة وناسة Wanasah الجديد 2024 عبر القمر الصناعي بجودة هائلة

تنزيل التردد الجديد قناة وناسة أطفال 2024

لكي تقوم بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، ومشاهدة العديد من المحتوى المميز والكرتوني التي يعشقه ملايين الأطفال بمختلف أنحاء العالم، ويمكنك استقبال قناة وناسة على كافة الأقمار الصناعية التي من بينها العرب سات، وفقًا للبيانات التالية:-

  • القمر الصناعي قناة وناسة فهو عربسات.
  • في حين أن التردد الخاص بالقناة يكون 11270.
  • بينما معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.
  • استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد يكون عمودي.
  • على أن يكون معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة ¾.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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