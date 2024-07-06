“نزليهم الآن وارتاحي من دوشة عيالك”.. نزلي الآن تردد قنوات الأطفال الجديد 2024.. ولادك مش هيقوموا من قدام القناة

تعتبر قنوات الأطفال واحدة من أهم وسائل التسلية بالنسبة للأطفال، بالإضافة إلى ذلك فإنها تمد الأطفال بالمعلومات التي تناسب جميع الأعمار، كما تعتبر وسيلة ترفيهية تساهم في رسم البهجة والسعادة على وجوههم، ومع التغيرات التي حدثت في تردد قنوات الأطفال الجديد 2024 بدأت الأمهات تبحث عن الترددات الحديثة.

تردد قنوات الأطفال الجديد 2024

إليكم تردد قنوات الأطفال الجديد 2024 المعلن عنها مؤخرًا على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ماجد الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة سبيس تون

التردد الخاص بالقناة: 11277.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري الجديد

التردد: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

قناة وناسة وبيبي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة سبونج بوب

التردد: 11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة كراميش

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أطفال ومواهب الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط ترددات قنوات الأطفال الجديدة 2024

خطوات تنزيل تردد قنوات الأطفال الجديد 2024 جميعها نفس الخطوات وهي كالتالي: