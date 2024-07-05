نزل تردد قناة تنة ورنة أطفال الجديد 2024 واستمتع بأطفالك

تعتبر قناة تنة ورنة من أروع القنوات الفضائية التي تقوم بعرض المحتوى الهادف والمميز، بالإضافة إلى الأفلام الرسومات المتحركة ما بين الأغاني المميزة والأناشيد الدينية التي تُساهم في تنمية القدرات الخاصة بالأطفال والمهارات المميزة، مما تحرص هذه القناة على تطوير وتلبية جميع ما يبحث عنه الأطفال، ويمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة تنة، وفقًا للمعلومات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة تنة ورنة أطفال 2024

تنة ورنة من أبرز القنوات المحببة للأطفال الشهيرة التي تعمل على تقديم العديد من المحتوى الهاتف وتسلية الأطفال والعمل على تعليم وتنمية قدرات الأطفال، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة تنة ورنة هو النايل سات.

في حين أن التردد الجديد للقناة يكون 11853.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما أن معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

تنزيل تردد قناة تنة ورنة أطفال 2024

ولكي تقوم بالتعرف على كافة المعلومات الخاصة بقناة تنة ورنة أطفال الجديد المميز عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للمعلومات التي جاءت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد لقناة تنة ورنة أطفال فهو 11596.

في حين أن استقطاب القناة يتمثل في كونه عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

نبذة قناة تنة ورنة أطفال الجديد

تقدم قناة تنة ورنة أطفال، العديد من المسلسلات الكرتونية التي تُساهم في تعليم الأطفال وغيرها من العادات الإيجابية، بالإضافة إلى الأفلام والقصص التي تُعزز من إبداع وتنمية الأطفال والكرتون، فضلاً عن البرامج الترفيهية التي تعمل على إذاعة كل ما هو جديد وحصري.