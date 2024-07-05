رابط تحميل واتساب عمر الاخضر 2024 ومميزات اضافية

الواتساب عمر الأخضر هو تطبيق الرسائل الفورية التي يمكن أن تستخدمه لمراسلة الاهل والاصدقاء وهو من التطبيقات الأكثر استخداما، حيث تم تعديلها بشكل رسمي للاستفادة منه حيث يمكن تغيير وتبديل الخطوط والالوان واخفاء حالة الاتصال بالإضافة إلى عدد من التحسينات الرائعة التي يمكن أن تستفيد منها من خلال تنزيل نسخة الواتساب الاخضر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مميزات اخرى في الواتساب الاخضر وكيفية تحميله.

مميزات الاصدار الاخير من واتساب عمر الاخضر

يمكن ان نعرض لكم بعض مميزات الاصدار الاخير من وتساب الاخضر الذي يتمثل على النحو التالي: