رابط تحميل واتساب عمر الاخضر 2024 ومميزات اضافية

الواتساب عمر الأخضر هو تطبيق الرسائل الفورية التي يمكن أن تستخدمه لمراسلة الاهل والاصدقاء وهو من التطبيقات الأكثر استخداما، حيث تم تعديلها بشكل رسمي للاستفادة منه حيث يمكن تغيير وتبديل الخطوط والالوان واخفاء حالة الاتصال بالإضافة إلى عدد من التحسينات الرائعة التي يمكن أن تستفيد منها من خلال تنزيل نسخة الواتساب الاخضر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مميزات اخرى في الواتساب الاخضر وكيفية تحميله.
مميزات الاصدار الاخير من واتساب عمر الاخضر
يمكن ان نعرض لكم بعض مميزات الاصدار الاخير من وتساب الاخضر الذي يتمثل على النحو التالي:
- تفعيل ميزة الشكل الجديد في الصفحة الرئيسيه للواتس اب عمر الاخضر.
- يضيف لك امكانيه قرأة الرسائل الاصليه بعد تعديله.
- يضيف لك ميزه اخفاء السهم الأخضر عند قراءة الرسائل.
- امكانية تغير ايقونة الواتس والخلفيه.
- يمكن أن تجعل جميع المخالفات مرئيه هو تفعيل خيار الرسائل المرئية بعد ان تقوم بالرد عليها.
- امكانية اضافة الصور والفيديو واي مسج جديده تم اضافتها على الواتس.
- يضيف لك رمز بجوار الرسائل التي قمت بتعديلها.
- يوفر لك امكانية اخفاء الأصوات عند تشغيل مقطع فيديو.
- يرسل الفيديوهات والملفات الكبيرة بسرعة وبجودة عالية.
- التحكم في خلفيات الوتس وكذلك يمكنك تشفير المكالمات.
- تفعيل الوضع الليلي وتفعيل وضع الشبح الذي يوفر لك قدر كبير من الخصوصية.
- وضع رمز الايقاف لحسابك على وتساب عمر الاخضر بنمط او باستخدام البصمه او بالرمز.
- امكانية مشاركة الحالة على فيسبوك.
- يصلح الباك اب بشكل تلقائي يوميا.