عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني مترجمة للعربية.. والقنوات الناقلة في هذا الموعد

مسلسل صلاح الدين الأيوبي، من أكثر المسلسلات التركية التي أشتهر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وعقب إذاعة الموسم الأول بمختلف الحلقات المترجمة للغة العربية، مما حقق نجاحًا وشعبية كبيرة في الدول العربية، بالإضافة إلى أن المسلسل يقدم محتوى هادف ومميز مما يتناول حقبة تاريخية في حياة الناصر صلاح الدين، وينتظر ملايين المتابعين موعد إذاعة الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين.

تردد الفجر الجزائرية لعرض مسلسل صلاح الدين

من المقرر أن يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي، في شهر أكتوبر المقبل، عقب صدور العديد من الإعلانات الترويجية والعديد من المنشورات الترويجية حول عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين، ويمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 12645.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القناة التركية TRT لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

وأصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة TRT الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي المترجمة للعربية، وذلك بإتباع المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الجديد للقناة، وفقًا للأتي:-