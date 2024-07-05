هنا استخرج نتائج البكالوريا سوريا .. برقم الاكتتاب فور ظهورها

جميع الطلاب الآن في حالة انتظار وترقب شديد لتفعيل رابط نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2024 حيث تعد شهادة البكالوريا، أو شهادة الثانوية العامة، من أهم الشهادات في المسيرة التعليمية للطلاب وهي ما يترتب عليه تخصصاتهم الجامعية المستقبلية لذلك يبذل الطلاب جهد كبير للحصول على علامات مرتفعة في هذه السنة الدراسية، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا، كما سنذكر كذلك موعد ظهور نتائج البكالوريا 2024 سوريا.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا

لاستخراج نتائج البكالوريا لعام 2024 في سوريا للدورة الأولى، من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا عبر الإنترنت واتباع الإرشادات الموضّحة.

في البداية يتم أدخال من خلال الرابط المخصص لوزارة التربية السورية.

اختر ايقونة النتائج الامتحانية.

افتح رابط نتائج شهادة البكالوريا لدورة 2024 الأولى.

قم بتحديد الشعبة التي تنتمي إليها.

قم بإدخال بيانات المحافظة ورقم الاكتتاب.

ثم انقر على مربع عرض النتيجة.

موعد ظهور نتائج البكالوريا 2024 سوريا

تم بدء عملية تصحيح أوراق امتحان البكالوريا فور انتهاء الامتحانات، واستمرت باستثناء اليومين الأول والثاني لعيد الأضحى، لتعود في اليوم الثالث وأكدت وزارة التربية السورية الانتهاء من تصحيح عدة مواد لطلاب الفرعين العلمي والأدبي، شاملة الفلسفة واللغة الروسية والفرنسية ومن المتوقع الانتهاء من التصحيح وإصدار نتائج البكالوريا لعام 2024 في سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة لكل المواد الدراسية للثانوية العامة.