حمل الكشوفات pdf .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة لعام 2024، وذلك عبر بيان رسمي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحداً من أهم المبادرات لدعم الفئات المحتاجة في المجتمع، بهدف تحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم مساعدات مالية في هذا التقرير، سنتعرف على كيفية الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة من العام 2024 تابعونا للمزيد من التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أتاحت الحكومة العراقية للمواطنين المستفيدين من الدعم إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

أدخل بيانات حسابك ثم اضغط على زر “دخول”.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “التأكد من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

من فضلك، حدد رقم الدفعة التي ترغب في الاستفسار عنها.

اختار المحافظة التي يقيم بها المتقدم.

يرجى إدخال المعلومات الشخصية بدقة والتحقق من صحتها.

اضغط على خانة “استعلام”.

الرجاء الانتظار قليلاً حتى تظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية.

يمكنك تنزيل القوائم بصيغة PDF والبحث عن اسمك فيها.

بهذا الأسلوب، يمكن بسهولة الحصول على أسماء المستفيدين في الدفعة الأحدث من الرعاية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي”.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وضعت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه الشروط ما يلي: