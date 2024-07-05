“زهقت من الواتساب العادي” جرب واتساب الذهبي واستمتع بتجربة خرافية ملهاش مثيل!

من أهم الأمور التي يرغب جميع مستخدمي تطبيق واتساب الذهبي معرفتها هي مميزات الواتساب الذهبي WhatsApp Gold والجدير بالذكر أن هذا التطبيق شهد إقبال كبير جدًا في وقتنا الحالي، كما أنه تمكن من منافسة الواتساب الرسمي وذلك بفضل امتلاكة للعديد من المزايا الرائعة وأيضًا الكثير من الإضافات الجديدة التي تمكن كافة المستخدمين من الاستمتاع إلى أقصى حد طوال فترة استخدامهم وتواجدهم داخل التطبيق، كذلك فإن التطبيق يمكن تنزيلة أيضًا على أجهزة الآيفون والأندرويد مما يتيح للعملاء إمكانية للحصول عليه بكل سهولة، وسوف نقوم بالتعرف على أبرز هذه المزايا بشكل مفصل خلال مقالنا.

مميزات الواتساب الذهبي WhatsApp Gold

إن مميزات الواتساب الذهبي WhatsApp Gold يصعب حصرها، وذلك بفضل تزويد المطورين بالعديد من الإضافات الرائعة التي يستمتع بها جميع المستخدمين داخل التطبيق، ومن أبرز تلك المزايا ما يلي:

أولًا يتميز هذا التطبيق أنه مجاني تمامًا ولا يفرض أي رسوم اشتراك.

بالإضافة أيضًا إلى أنه يمتلك أسلوب أكثر من رائع يمكن لجميع المستخدمين الحصول عليه عند بدء المحادثات.

ناهيك أيضًا عن إمكانية قطع الاتصال الخاص بالإنترنت عن التطبيق فقط والتصفح بشكل طبيعي جدًا في باقي التطبيقات والبرامج.

بالإضافة أيضًا إلى أن هذا التطبيق يقوم بتوفير تحديث دوري كي لا يواجه أي مستخدم عقبات خلال عملية التصفح.

بجانب ذلك فإن التطبيق يتيح أيضًا إمكانية تحميل مختلف الحالات التي ينشرها الأصدقاء.

كما أنه يوفر لك إمكانية إستعادة الرسائل التي قمت بحذفها، الأمر الذي يضمن لك عدم فقدان أي رسائل هامة.

كذلك يمكنك أيضًا إخفاء كلمة التسجيل الصوتي قبل القيام بارسال الرسالة.

كما أتاح التطبيق إمكانية تغيير خط النصوص وأيضًا الواجهة، وذلك ما يساهم في توفير العديد من التميز والاختلاف وجعل المستخدمين يختارون ما يناسب ذوقهم الخاص.

خطوات تحميل واتساب الذهبي

يمكن لجميع الأشخاص القيام بتحميل واتساب الذهبي بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: