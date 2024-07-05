بشكل رسمي استعلم الآن عن نتائج الطلاب عبر منصة اوبن ايمس علامات الطلاب فور الظهور

تم الإعلان مؤخراً عن أن رابط نظام أوبن إيمس يعمل بشكل دائم، وهو الآن جاهز لاستقبال زيارات الطلاب في الأردن للاطلاع على علاماتهم لعام 2024 فور ظهورها حيث تعد منصة أوبن إيمس من أهم المنصات الأساسية لوزارة التربية والتعليم في الأردن وهي تعمل على تحسين التعليم وتوفير حلقة وصل للمعلم والطالب وهو ما سنذكره من خلال مقالنا هذا.

رابط اوبن ايمس علامات الطلاب 2024

يعد رابط أوبن إيمس لعلامات الطلاب 2024 العنوان الإلكتروني الرسمي لهذه المنصة التي يستفيد منها الطلاب خلال جميع سنوات النقل للحصول على أهم الخدمات المتاحة، ومن أهمها خدمة الاستعلام عن نتائج نهاية العام هذه الخدمة متوفرة فقط للأشخاص الذين لديهم حسابات على المنصة، ويمكن الدخول من خلال اتباع القنوات التالية

في البداية يتم الدخول إلى منصة اوبن ايمس.

من ثم يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم ستعثر على قسم “الدخول” باللون الأخضر.

اكتب الرمز الموجود في ملف التعريف.

ثم بعد ذلك انقر على تبويب “الأكاديميين”.

ومنها إلى اختيار تقرير التقويم.

وفي هذه المرحلة يجب النقر على “البحث”.

منصة أوبن إيمس OpenEMIS Core

تعد منصة أوبن إيمس من أشهر المنصات في الأردن، وتعتمدها وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية لنشر نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية عبر الإنترنت كما تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية التي يمكن أن يستفيد منها الطلاب والمعلمون على حد سواء وفيما يلي أبرز ميزاتها: