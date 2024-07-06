مباشر لينك APK تحميل لعبة gta v 5 على الكمبيوتر الإصدار الأخير نزلها بطريقة مضمونة 100% الآن

يعتبر تحميل لعبة gta v 5 على الكمبيوتر، من أكثر ما يهم ويبحث عنه عشاق وجماهير الألعاب الإلكترونية، حيث حققت لعبة جاتا نجاح وشهرة كبيرة من إطلاقها في عام 2009، أي منذ حوالي 15 عام، علما إنه خلال ذلك الوقت، فقد تم تحديث اللعبة عدد من المرات، وذلك لتكون بجودة وصورة عالية، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية، كيفية تحميل 5 GTA V سواء على الأكس بوك، وعلى جهاز الكمبيوتر.

تحميل لعبة gta v 5 على الكمبيوتر

تتميز لعبة جاتا إنها واحدة من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم، وتتيح للاعبين التمتع بأنشطة متنوعة مع تنفيذ المهام المختلفة، ويمكن تحميل لعبة gta v 5 على الكمبيوتر، عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على متجر Epic.

من ثم يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بالضغط وتنزيل Epic Games Launcher.

حيث إنه بذلك يتم تنزيله على الجهاز، ثم يتم فتح المتجر.

ثم يتم البحث عن لعبة Grand Theft Auto V.

الضغط على اللعبة، وتحديد أيقونة Buy Now.

أخيرا يمكنك تحميل اللعبة، ومن ثم يتم الاستمتاع باللعب.

خطوات تحميل لعبة جاتا على الأكس بوكس وPlayStation

يمكن تحميل اللعبة على البلاي ستيشن، وذلك عبر فتح متجر PlayStation على الجهاز الخاص بك، من ثم يتم كتابة اسم اللعبة في أيقونة البحث، وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة Add to Cart، وذلك فور ظهور اسم اللعبة، ثم يتم الضغط على كلمة شراء، وبعد ذلك يتم تحميل اللعبة، كما يمكن تحميل لعبة جاتا 5 على الأكس بوكس، عبر اتباع الخطوات الآتية: