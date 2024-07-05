احصل علي UC 60مجانا.. افضل شحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile UC مجانا مضمونه 100% بدن حظر الحساب

يعتبر شحن شدات ببجي موبايل 2024، من أكثر ما يبحث عنه اللاعبين، وذلك لأن خدمة شحن الشدات هي العامل الرئيسي الذي يساعد كافة اللاعبين في الحصول على العناصر النادرة، من حيث الشخصيات والملابس وغيرها، وذلك ليتمكنوا من الفوز في المعركة، علما إنه يوجد بعض من الشدات التي تحتاج للشحن من خلال النقود واتباع طريقة السداد لاستكمال الشحن بنجاح.

طرق شحن شدات ببجي موبايل 2024

يمكن للاعبين اتباع طرق شحن شدات ببجي موبايل 2024، ويكون ذلك عبر موقع اللعبة الرسمي وعبر المتجر الإلكتروني، ويكون ذلك عبر الخطوات التالية:

يتم الدخول على لعبة ببجي المتاحة على هاتفك المحمول.

من ثم يتم اختيار قائمة المتجر المتاحة بأعلى الصفحة الرئيسية.

ستظهر أمامك اختيارات كثيرة.

بعد ذلك يتم تحديد خانة الشحن.

ثم يتم تحديد طريقة الشحن، وكتابة رقم الأيدي الـ ID.

كتابة الرقم التعريفي بشكل صحيح.

تحديد عدد الشدات، ثم قم بالضغط على أيقونة شراء.

اختيار طريقة التي تكون مناسبة للدفع.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة تأكيد لاستكمال عملية الشحن.

شحن شدات لعبة ببجي عبر مدياس باي

كذلك يمكن شحن شدات لعبة ببجي عبر موقع اللعبة الرسمي، من خلال اتباع النقاط الآتية: