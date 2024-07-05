“ضحك ولعب وهزار طول النهار” استقبل ترددات قنوات الأطفال 2024 (طيور الجنة، ماجد، وناسة، سبيس تون) واستمتع بعالم من المرح لا ينتهي!

القناة الهادفة هي التي يحتاج إليها الآباء حتى يتمكن أبنائهم من متابعتها طوال أيام الإجازة وذلك للاستفادة مع التسلية، وتعتبر قنوات الأطفال من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الآباء خاصة في الآونة الأخيرة حيث توفر هذه القنوات مجموعة متنوعة وممتازة من الأغاني والمسلسلات والأفلام الكرتونية التي تساعد على تعليم الأطفال العديد من المهارات المتنوعة واكتسابهم الصفات الحسنة والمبادئ والقيم الجيدة بشكل بسيط وغير مباشر يتناسب مع عقولهم الصغيرة.

تردد قنوات الأطفال 2024

قنوات الأطفال تعتبر من الوسائل التي يحصل من خلالها الطفل على معلومة تناسب عمره بالإضافة إلى أنها واحدة من أهم الوسائل الترفيهية التي تساهم في رسم البهجة والسعادة على وجوه الكبار والصغار، لذلك حتى يتمكن الآباء من تنزيل قنوات الأطفال يمكنهم اضافة بعض البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها الترددات جميع قنوات التلفزيون.

تردد قناة طيور الجنة

حققت قناة طيور الجنة شهرة كبيرة في عالم الأطفال لأنها توفر لهم متعة في المحتوى، لذلك يمكن اضافة البيانات التالية حتى يتم تنزيلها على الجهاز:

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ماجد

قناة ماجد من المقترحات التي نوفرها لكم ويمكن تنزيلها من خلال اضافة المعلومات التالية:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سبيس تون

قناة سبيس تون من أهم القنوات المتميزة التي توفر محتوى هادف للأطفال ويمكن تنزيلها على جميع أجهزة الرسيفر من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة وناسة

وناسة واحدة من أشهر القنوات التي يتم ضبطها على أجهزة الرسيفر بسهولة، وذلك من خلال إضافة المعلومات التي تخص التردد والموضحة في الآتي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة كراميش

من السهل متابعة الأغاني والمحتوى الذي توفره قناة كراميش على شاشتها من خلال اضافة الاحداثيات التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة أطفال ومواهب

يرغب الكثير من الآباء في تنزيل هذه القناة لأنها توفر للأطفال فرصة الاستمتاع بالمواهب التي يمتلكها الآخرون، لذلك يمكن اضافة البيانات التالية لتنزيل القناة: