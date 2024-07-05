لا تفوتها! منحة البطالة في الجزائر 2024: إليك الطريقة المضمونة للحصول على الدعم!

أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر على الشروط التي يتم من خلالها قبول المتقدمين في منحة البطالة بالجزائر وذلك لدعم المواطنين مما يعانون من الاحتياج والعوز ولا يمتلكون أي مصادر للدخل، حيث توفر لهم الحكومة هذه المنحة من هذا المنطلق تخفيفًا من أعباء المعيشة ومن أجل توفير متطلبات الحياة الأساسية ويمكن للعديد من الفئات التقديم في هذه المنصة من بينها الأرامل والمطلقات وأيضًا العاطلين عن العمل وغير ذلك ممن يعانون من الدخل المتوسط والمحدود.

شروط التقديم في منحة البطالة بالجزائر

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن مجموعة من المعايير التي ينبغي التحقق منها قبل البدء في التقديم على هذه المنحة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية الجزائرية.

ينبغي أيضًا أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 وحتى 40 عام.

ألا يكون لدى المتقدم أصول أو ممتلكات عقارية أو دخل شهري ثابت

أيضًا يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من أي منحة حكومية تابعة للجزائر من قبل.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي ساري المفعول وذلك للحصول على الدعم عليه.

كما ينبغي أن تتوفر لدى المتقدم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في التقديم على المنح.

ينبغي الإقامة الدائمة في الجزائر وعدم مغادرتها مطلقًا.

أيضًا يجب أن يكون المتقدم مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

من أهم الشروط أن تكون أن يكون المتقدم ليس لديه عمل بسبب خارج عن إرادته.

خطوات التقديم في منحة البطالة بالجزائر

يجب على المواطنين قبل التقديم على المنحة التحقق من استيفاء بعض الشروط ويتم التقديم بصورة إلكترونية عبر موقع الوكالة على الإنترنت، وذلك بعد تنفيذ الخطوات التالية: