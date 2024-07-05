بجودة HD.. مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقات الأولى حصريا على فيديو لاروزا video laroza

مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني، صلاح الدين الايوبي من أعظم القادة في التاريخ الاسلامي والذي كان يرغب الكثيرون في معرفة قصة حياته وسماته الشخصية التي مكنته من هزيمة اعتى الأعداء وأكثرهم قوة آنذاك، لذا نجح المسلسل التركي فاتح القدس صلاح الدين الايوبي والذي عرض في أواخر العام الماضي في جذب ملايين المشاهدين الأتراك والعرب وحقق نسب مشاهدة مرتفعة جعلت شركة الانتاج تقرر استكماله وتصوير جزء ثاني منه يبدأ عرضه قريبا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الجزء الثاني والقنوات الناقلة.
مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقات الأولى
مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي عرضت منه ثمانية وعشرون حلقة على مدار أكثر من سبعة اشهر سلط الضوء على قصة حياة القائد صلاح الدين الايوبي منذ ولادته وعرض نشأته وتربيته وما تربى عليه من مباديء وقواعد جعلته يسعى بكل قوته لتحقيق الوحدة الاسلامية ويحاول تحرير الأراضي العربية والاسلامية من أيدي الصليبيين مستخدما في ذلك سلاحه وذكائه وحكمته ليخوض ضدهم العديد من المعارك ويتجاوز أصعب العقبات التي وضعت في طريقه لينتصر في النهاية عليهم وينتزع مدينة القدس منهم، ليظل بالنسبة لنا وفي اعين اعدائنا ايضا بطل تاريخي لا يمكن أن يتكرر، وينتظر محبي المسلسل استكمال احداث المسلسل ومشاهدة الحلقات الجديدة ووفقا لإعلان القناة فإن الجزء الثاني من المسلسل سيبدأ في شهر سبتمبر القادم.
مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني
لمتابعة حلقات مسلسل صلاح الدين الايوبي مترجمة يمكنكم مشاهدتها عبر مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن وماي سيما وغيرها، حيث تعرض الحلقة على التلفزيون التركي يوم الاثنين من كل اسبوع وفي اليوم التالي يتم رفعها على تلك المواقع بعد ترجمتها للعربية.