بجودة HD.. مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقات الأولى حصريا على فيديو لاروزا video laroza

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقات الأولى

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي عرضت منه ثمانية وعشرون حلقة على مدار أكثر من سبعة اشهر سلط الضوء على قصة حياة القائد صلاح الدين الايوبي منذ ولادته وعرض نشأته وتربيته وما تربى عليه من مباديء وقواعد جعلته يسعى بكل قوته لتحقيق الوحدة الاسلامية ويحاول تحرير الأراضي العربية والاسلامية من أيدي الصليبيين مستخدما في ذلك سلاحه وذكائه وحكمته ليخوض ضدهم العديد من المعارك ويتجاوز أصعب العقبات التي وضعت في طريقه لينتصر في النهاية عليهم وينتزع مدينة القدس منهم، ليظل بالنسبة لنا وفي اعين اعدائنا ايضا بطل تاريخي لا يمكن أن يتكرر، وينتظر محبي المسلسل استكمال احداث المسلسل ومشاهدة الحلقات الجديدة ووفقا لإعلان القناة فإن الجزء الثاني من المسلسل سيبدأ في شهر سبتمبر القادم.