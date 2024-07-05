اسمك ظهر spa.gov.iq/umbrella .. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة مظلتي

تسعى وزارة العمل داخل العراق في الاعلان بشكل سريع عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي الالكترونية، وتعد الرعاية الاجتماعية من أهم صور الدعم التي تقدمها حكومه العراقية الى المواطنين وقد تأخرت للغاية في الاعلان عن اسماء المستفيدين من الوجبة الخاصة بشهر يناير الماضي ومن المقرر أن تصبح كافة الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية جاهزة خلال الفترة القليلة المقبلة، وسوف يتم الاعلان عن كافة المحافظات في نفس الوقت ومعرفة كل شخص اسمه سواء الحصول على الدعم من عدمه.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والتشغيل في العراق انه يمكن الاستعلام عن اسماء الاشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي:

يجب الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

ثم كتابة البيانات التي يتطلبها تسجيل الدخول إلى الموقع.

ثم يجب الضغط على خيار الخدمات الالكترونية.

سوف تظهر الكثير من الخيارات على الشاشة يتم اختيار الرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار الوجبة التي يرغب المستفيد بالاستعلام عنها واختيار المحافظة التي يعيش بها.

ثم يتم الضغط على كلمة استعلم وسوف تظهر كشوفات اسماء المشمولين على الشاشة في حالة تم الاعلان عنها من قبل وزارة العمل.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت وزارة العمل والتشغيل في العراق بتحديد شروط هامة للاشخاص الراغبين في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية ومن تلك الشروط ما يلي: