“فلوس من الدولة” تعرفي على شروط منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2024!

توفر الحكومة الجزائرية منح متعددة لمواطنيها ومن ضمنهم منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تعد من أهم برامج الدعم التي توفرها لمساعدة النساء على تخفيف عبء الحياة والمعيشة عليهم وتوفير حياة كريمة لهم، حيث توفر دعم مادي يساعد العاطلة عن العمل لتلبية متطلباتها الأساسية واحتياجاتها، إلا أن الوكالة تضع مجموعة من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمة لهذه المنحة، كما أوضحت الحكومة أن التسجيل يتم بشكل إلكتروني ومن خلال خطوات بسيطة عبر منصة الوكالة الوطنية للتشغيل.

طريقة التقديم في منحة المرأة الماكثة

توفر الوكالة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بسهولة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل فيما يلي:

يتم التحديد على رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل ثم البدء في تسجيل الدخول من خلال إضافة المعلومات التي يحتاج إليها النظام.

للتشغيل ثم البدء في تسجيل الدخول من خلال إضافة المعلومات التي يحتاج إليها النظام. بعد ذلك يتم التحديد على الولاية والمدينة التي تقيم فيها المرأة الماكثة.

ثم بعدها يتم تعبئة نموذج الطلب من خلال إضافة المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها التقديم بدقة وبصورة صحيحة.

أخيرًا يتم التحديد على خيار إرسال الطلب وفي النهاية تم الانتظار حتى تتمكن الوكالة من مراجعة الطلب والرد عليه إما بالقبول أو الرفض.

شروط القبول في منحة المرأة الماكثة

توفر الوكالة الوطنية هذه المنحة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنة الجزائرية حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية من متطلبات المعيشة، وبالتالي تساعدها في ظل الغلاء الذي تعاني منها البلاد، لذلك حددت الوكالة مجموعة من الضوابط والمعايير التي يتعين من خلالها حصول المرأة على المنحة وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: