“عشاق القط والفار” عيشوا مغامرات ممتعة مع توم وجيري على التردد الجديد 2024

يحظى تردد قناة توم وجيري باهتمام واسع من قبل الآباء خاصة في الفترة الأخيرة بعد اجازة الصيف التي حصل عليها الأبناء، حيث تعتبر من أفضل القنوات لأنها تقدم محتوى متميز وبالتالي تساهم في تطوير مهارات الأطفال من خلال مشاهدة البرامج التعليمية التي يتم عرضها على شاشتها، بالإضافة إلى أن القناة توفر المتعة والترفيه للأطفال من خلال الأفلام الملونة التي تتم بالرسوم المتحركة من أبرزها فيلم الكرتون توم آند جيري الذي يحب مشاهدتها جميع أفراد الأسرة من الكبار والصغار.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعمل القناة باستمرار على تحسين جودة البث وبالتالي توفر تحديثات جديدة للتردد حتى تمكن المشاهد من متابعة الأحداث التي تعرضها القناة على شاشتها بجودة عالية، وأيضًا بدون تشويش أو انقطاع في الرؤية لذلك وفرت إدارة القناة مجموعة من المعلومات الجديدة التي يتم ضبطها حتى يتمكن الجميع من استقبال محتوى القناه بسهولة.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

يعتبر القمر الصناعي نايل سات واحدًا من أشهر الأقمار الصناعية التي يحرص الجميع على استقبال البث من خلاله على أجهزة الرسيفر، لذلك بإمكانكم ضبط التردد من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد 12149.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يمكن ضبط استقبال القناة لمتابعي العرب سات وذلك من خلال إضافة المعلومات الآتية:

التردد 11315.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

ضبط قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال

يهتم الآباء بتثبيت تردد قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال لديهم وذلك حتى يشاهدها أبنائهم، ويتم ذلك من خلال اتباع الآتي: