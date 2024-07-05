“مليونير .. مليونير” انضم الآن إلى مسابقة الحلم 2024 واربح أكثر من 100000 دولار برسالة واحدة فقط!

يراود معظم الأفراد في مختلف بلدان الوطن العربي حلم الفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة الحلم لهذا العام وتعتبر واحدة من أهم المسابقات التي امتلكت شهرة واسعة وجماهيرية عريضة، وذلك منذ إطلاقها للمرة الأولى على قناة ام بي سي حيث يرغب العديد في الاشتراك بها وهذا أمر من الممكن تحقيقه بسهولة حيث يتم الاشتراك في المسابقة لأي فرد من الوطن العربي على الرقم المرادف لدولته ويدخل بذلك فرصة السحب على جائزة المليون دولار.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2024

إذا كنت واحدًا من مواطني الدول العربية بإمكانك الاشتراك في مسابقه الحلم بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يبحث المشترك عن الرقم المخصص لدولته حتى يتمكن من إرسال الاشتراك على الرقم الصحيح.

بعد ذلك يرسل المتسابق رسالة نصية تضم كلمه حلم بالعربية أو دريم بالإنجليزية إلى الرقم الموافق لبلده.

بعد ذلك يوفر البرنامج مجموعة من الأسئلة على رقم هاتفك ينبغي عليك الإجابة عنها بشكل صحيح حتى تتمكن من الدخول ضمن المشاركين والحصول على فرصة السحب على الجائزة الكبرى.

شروط التسجيل في مسابقة حلم

وفرت إدارة المسابقة مجموعة من الشروط التي ينبغي التحقق منها قبل الاشتراك في المسابقة حتى يتمكن المتسابق من الفوز بجدارة، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم يحمل جنسية عربية لأن المسابقة ليست مخصصة للأجانب.

ينبغي على المشترك أن يقرأ الأحكام والقوانين التي تتعلق بالمسابقة ثم يوافق عليها.

ألا تجمع المشترك صلة قرابة بأحد العاملين في المسابقة أو أسرة قناة ام بي سي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

وفرت إدارة المسابقة مجموعة من الأرقام التي تناسب كل دولة عربية وذلك للحصول على فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى، وهذه الأرقام جاءت على النحو التالي: