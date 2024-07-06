“عشاق ببجي” مود أطلانتس الأسطوري يفتح أبوابه في تحديث PUBG MOBILE 3.3!

تم إطلاق لعبة ببجي في عام 2017 ومنذ هذا التاريخ ويتم العمل على تطوير اللعبة واضافة التحديثات الجديدة لها التي تساعد على زيادة الحماس بين اللاعبين من خلال التنافس للفوز في نهاية الجولة لفريق واحد فقط أو لاعب بمفرده، لذلك ينبغي أن يكون الفائز يتمتع بالقوة والقدرة على القضاء على جميع اللاعبين الذين يواجههم وذلك من خلال استخدام الأسلحة الحديثة والمتطورة وأيضًا السكنات وجميع الموارد التي يمكن الحصول عليها داخل اللعبة والتي توفرها الشركة بشكل مستمر في كل تحديث للعبة.

التحديث الجديد PUBG MOBILE 3.3 للأندرويد والأيفون

يمكن للمستخدمين الحصول على الإصدار الجديد من لعبة ببجي من خلال تحديث اللعبة ببعض الخطوات البسيطة التي يتم اتباعها عبر أي نوع من الهواتف بجميع إصداراتها، وذلك لأن اللعبة تم إتاحتها لجميع أنواع المحمول لذلك ينبغي اتباع الآتي لتحميل التحديث الجديد:

أولًا يتم في البداية التوجه إلى متجر التطبيقات الذي يخص الهاتف بناءً على نظامه.

ينتقل اللاعب إلى حقل البحث ثم اضافة اسم اللعبة.

بعد ذلك يتوجه اللاعب إلى الصفحة الرئيسية التي من خلالها يتمكن من تحميل اللعبة بسهولة.

بعد ذلك يحدد على خيار التحديث حتى يتمكن من تحميل الإصدار الأخير بكل ما فيه من تطورات وإضافات.

أخيرًا بعد الانتهاء من التحديث سيكون لديك في اللعبة جميع المميزات التي تمت إضافتها إلى الإصدار الأخير من الأسلحة وأيضًا السكنات المتطورة وجميع ما يساعد على الفوز.

طريقة شحن شدات ببجي في التحديث الجديد PUBG MOBILE 3.3

من السهل شحن شدات ببجي والتي تعتبر هي العملة الرسمية للعبة حيث يمكن من خلالها شراء جميع الاسلحة الجديدة والعمل على تطوير إمكانيات ومهارات اللاعب حتى يتمكن من الفوز في المعركة النهائية والتحدي الأخير، حيث يتم الشحن من خلال اتباع الآتي: